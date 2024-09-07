TPAO İlk Yeşil Enerji Sertifikasını Aldı

Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilk Yeşil Enerji Sertifikasını (YEK-G) aldığını bildirdi.

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2024 yılı ilk 6 aylık elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek ilk YEK-G sertifikamızı aldık." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "Sürdürülebilir bir çevre için enerji dönüşümü ve karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik çabalarımıza devam ediyoruz." denildi.