TR Karekodu İle Ödeme Standartları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TR Karekodu İle Ödeme Standartları

TR Karekodu İle Ödeme Standartları
26.06.2025 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB, TR karekodu ile ödemelerde standart oluşturdu ve sınır ötesi ödemeler için çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, dünyadaki merkez bankaları ile ülkeler arası ödemeler konusunda da çalıştıklarını belirterek, "TR karekodu ile ödemeleri bir standart haline getirmekten gururluyuz." dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Ödeme Sistemleri Zirvesi", TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde başladı.

Hatice Karahan, burada yaptığı konuşmada, kurum içi kaynakları kullanarak geliştirdikleri ve 2021'de devreye soktukları FAST anlık ödeme sisteminin Türkiye'nin finansal ekosistemi için çok önemli bir mihenk taşı olduğunu ve FAST'in artık Türkiye çapında günlük 15 milyon civarı işlemle yoğun ve yaygın bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile FAST üzerinde gerçekleştirdikleri katman servislerden bahseden Karahan, şunları kaydetti:

"Buradaki katman servis geliştirmelerimiz de devam ediyor. Ayrıca tarafımızdan regüle edilen TR karekod standartlarının oluşturulması da sisteme kattığımız bir diğer reform oldu. Türkiye çapında TR karekod kullanılarak ödemelerin yapılıyor olması ile birlikte inovasyona katkı sağladık. Bu çalışmalar, tüketiciler ve firmalar için ödemelerin güvenli, hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağladı. Tüm bu altyapı sayesinde şunu da gururla söyleyebilirim ki ödeme sistemimiz globalde de çok önemli bir yerde. Ekosistemi daha da ileriye götürmek için çalışmalarımız sürüyor."

Hatice Karahan, dünyanın giderek daha da entegre olduğu bir ortamda ülke içindeki ödemeler gibi ülkeler arası ödemelerin de olabildiğince kolay olması gerektiğine işaret etti.

Dünyadaki merkez bankaları ile ülkeler arası ödemeler konusunda da çalıştıklarını aktaran Karahan, "TR karekodu ile ödemeleri bir standart haline getirmekten de gururluyuz." dedi.

"Dijital inovasyon sürekli devam eden bir konu, gelişmelere sürekli adapte olmak önemli"

Farkındalığın ve bilgi paylaşımının önemine işaret eden Karahan, "Uluslararası platform ve kuruluşlar bünyesinde de TCMB olarak kritik konulara odaklanıyoruz, önemli roller üstleniyor ve uluslararası çabalara katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Karahan, ödemelerdeki inovasyonun ödeme sistemi servis sağlayıcılarının birlikte çalışabilmesini kolaylaştıracağını dile getirerek, şunları aktardı:

"Sınır ötesi ödemeler alanında, diğer ülkelerin anlık ödeme sistemleriyle kendi anlık ödeme sistemimiz FAST'i bağlama konusunda araştırmalarımız sürüyor. Dijital inovasyon sürekli devam eden bir konu. Gelişmelere sürekli adapte olmak önemli."

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hatice Karahan, Teknoloji, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TR Karekodu İle Ödeme Standartları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı
Katılan da var katılmayan da Necati Ateş’ten Barış Alper Yılmaz’a bonservis tahmini Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi

16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
23:18
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
22:56
Trump, “İran’da nükleer tesisler yok edilmedi“ iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
Trump, "İran'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
22:49
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
22:39
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:45
Adana’da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:36
Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus’ta sema gösterisi
Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 17:54:26. #7.12#
SON DAKİKA: TR Karekodu İle Ödeme Standartları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.