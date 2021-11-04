TR72'de en yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini içerisine alan TR72 Bölgesinde Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,43 ve 12 aylık ortalamalara göre ise 17,47 oranında değişim gerçekleşti.

TR72 Bölgesinde 2021 yılı Ekim ayında ana harcama gruplarına göre en yüksek artış yüzde 7,23 ile 'giyim ve ayakkabı' ana harcama grubunda oldu. Bunu yüzde 6,33 ile 'alkollü içecekler ve tütün' grubu ve yüzde 3,65 ile de 'ulaştırma' grubu izledi. - SİVAS