TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosistemi Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosistemi Güçleniyor

TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosistemi Güçleniyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Yol Haritası' çalışmaları, Amasya ve çevresindeki paydaşların görüşleriyle girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor. Saha ziyaretleri ve mülakatlarla mevcut durum analizleri yapılıyor.

17.04.2025 15:07  Güncelleme: 15:12
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TR83 Bölgesi'nde girişimcilik ekosisteminin daha güçlü, sürdürülebilir ve yenilikçi hale getirilmesi amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen "TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Yol Haritası" saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ajans uzmanları, ekosistemdeki paydaşlarla yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştiriyor, mevcut durum analizi ve gelecek stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuyor.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ı (TR83 Bölgesi) kapsayan bu çalışma, bölge ekosistemindeki aktörlerin görev ve sorumluluklarının, yetkinliklerinin, gelişime açık yönlerinin, ekosisteme katkı düzeylerinin ve iş birliği kapasitesinin ortaya konulmasını ve ekosistemin bütüncül bir anlayışla geliştirilmesi için gerekli strateji, politika, proje ve faaliyetlerin belirlenmesini hedefliyor.

Hazırlık çalışmaları kapsamında girişimcilik ekosisteminin mevcut durumunun analiz edilmesi, paydaşların görüşlerinin alınması ve yol haritasına katkı sağlayacak veri tabanının oluşturulması amacıyla Amasya ilinde bir dizi kurum ziyareti gerçekleştirildi.

Amasya'da 15-16 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, Amasya Belediyesi, Amasya Üniversitesi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Amasya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Amasya İl Müdürlüğü, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (Merzifon TSO) ile Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Amasya Yatırım Destek Ofisi ziyaret edilerek, girişimcilik ekosistemine yönelik mevcut kapasite, fırsatlar, karşılaşılan zorluklar ve geleceğe dönük planlanan faaliyetler ile kurum ve kuruluşların girişimcilik odaklı projeleri, gençlerin ve kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik eden faaliyetleri ele alındı. Ayrıca, yerel ekonominin çeşitlendirilmesi adına sosyal girişimcilik modelleri ve girişimciliğin farklı alt dalları konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Girişimcilik kültürünün Amasya'da her geçen gün geliştiği ancak özellikle genç girişimcilerin desteklenmesi, mentorluk mekanizmalarının kurulması ve finansmana erişim olanaklarının artırılması gerekliliği ön plana çıktı. Bunun yanında özellikle yenilikçi girişim modellerinin denenmesi ve başat sektörler haricinde de yatırım yapılması konusunda bir çekince olduğu ifade edildi.

Merzifon'da gerçekleştirilen görüşmelerde ise; bölgedeki girişimci potansiyelinin özellikle üretim sektörlerinde ve lojistik sektöründe daha fazla öne çıktığı ilçenin lojistik avantajlarının ve sanayi potansiyelinin yeni girişimler için cazip bir zemin oluşturduğu ifade edilerek, girişimcilere yönelik rehberlik hizmetlerinin artırılması gerektiği dile getirildi.

Katılımcı yaklaşım ve yerelden gelen güçle yol haritası şekilleniyor

Gerçekleştirilen ziyaretler sonucunda, Amasya ilinde faaliyet gösteren kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek kuruluşlarından girişimcilik ekosistemine dair kapsamlı görüşler toplanmış oldu. Elde edilen bilgiler, TR83 Bölgesi genelinde girişimcilik kapasitesinin artırılması, destek mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve politika önerilerinin geliştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak.

Çorum ile devam edecek saha ziyaretleri sonunda hazırlanacak taslak raporun düzenlenecek doğrulama çalıştayında paydaşlara sunulması ve gerekli durumlarda revizyonların yapılması planlanıyor. - AMASYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosistemi Güçleniyor - Son Dakika

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