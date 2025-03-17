Trabzon'a 82 Milyon Lira Destek

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hazırlanan turizm ve tarım alanlarındaki projelere Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) 82 milyon lira hibe sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince "Süs Bitkileri Eğitim ve Üretim Merkezi" kurarak, Yeşil Yol güzergahında ise yayla yollarında beton yol ve kanal çalışmaları gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, göreve geldiği günden beri halka söz verdiği projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu, özellikle üretim ve kalkınma odaklı projelerde DOKAP'ın desteğini her zaman gördüğünü belirtti.

Genç, Trabzon'un gelişiminde turizmin önemine değinerek, "Yeşil Yol gibi bölgesel projeler de bu açıdan büyük değer taşıyor. Bakanlığımıza sunduğumuz projelerimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır tarafından da desteklendi, kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da tarımsal üretime yönelik büyük bir adım atıldığını da belirten Genç, "Süs bitkileri yetiştiriciliği ve tarımsal üretim konusunda çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile DOKAP iş birliğiyle tarımsal ve hayvansal üretime yönelik projelerimizi sürdüreceğiz. Şehrimize ekonomik katkı sunacak ve vatandaşlarımıza yeni istihdam olanakları sağlayacak projelerin hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin de Trabzon'un bölgenin en değerli şehirlerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bir şehri marka haline getirmek, üretim, istihdam, eğitim, turizm ve ekonomik büyüme ile mümkündür. Trabzon önemli bir üretim merkezimiz. DOKAP olarak her zaman projelere destek sunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'in göreve gelmesiyle birlikte projelerimize daha da ağırlık verdik. Bu kapsamda 82 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. 2025 yılında uygulayacağımız projelerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık, 2026 yılı için ise turizm, Yeşil Yol, tarım ve hayvancılık alanlarında yeni çalışmalara başlamayı planlıyoruz."

Toplam bütçesi 82 milyon lira olan projeler kapsamında Trabzon'da Süs Bitkileri Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi ile Tabakhane Köprüsü altında bulunan 2 bin metrekarelik alan 'Süs Bitkileri Eğitim ve Üretim Merkezi'ne dönüştürülecek.

Kentsel tarımı destekleyen projeyle 18-55 yaş arasındaki dezavantajlı kadınlara 25'erli gruplar halinde bitki yetiştirme alanında mesleki eğitim verilerek istihdama katılımları sağlanacak.

Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin süs bitkisi ihtiyacının yüzde 15'i karşılanarak maliyetler düşürülecek.

Bölgenin turistik ve ekonomik potansiyelinin artırılmasının hedeflendiği Yeşil Yol kapsamında ise Uzungöl, Yaylaönü, Şekersu ve Tapanoz yaylaları ile Bayburt il sınırı güzergahlarında 7 kilometre beton kaplama ve 7 kilometre hendek kanal inşa edilecek.

Akçaabat'ın Kayabaşı ve Lişer yaylalarında da 6 kilometre beton kaplama, 1,5 kilometre beton bordür, 800 metre beton parke ve bin 250 metre hendek kanal inşaatı gerçekleştirilecek.