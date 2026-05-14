Trabzon\'da arıcılara büyükşehirden destek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, arı yetiştiriciliği yapan üreticilere bin 500 adet yumurtlayan saf Kafkas ırkı damızlık ana arı desteği sağlayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlere destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzon İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Aksoy arasında, Trabzon'da arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, bal verimi ile koloni kalitesinin artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, arı yetiştiriciliği yapan üreticilere yumurtlayan saf Kafkas ırkı damızlık ana arı desteği sağlanacak. 3 yıllık protokol süresince her yıl 500 adet olmak üzere toplam bin 500 adet damızlık ana arı dağıtılacak. Arıların bedelinin yüzde 70'i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 30'u ise birlik tarafından karşılanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, arı üreticilerine verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek "Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal destekler konusunda üreticilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Arı yetiştiriciliği yapan üreticilerimize verdiğimiz bir söz vardı ve bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Daha önce fondan makinesi desteği sağlayarak üretime ciddi katkı sunduk. Trabzon'da arıcılık çok kıymetli ve profesyonel bir şekilde yapılıyor. Biz de bu kapsamda üreticilerimize lojistik destekler vermeyi sürdürüyoruz. Bugün imzaladığımız protokol kapsamında damızlık ana arı desteği sağlayacağız. Bu desteği, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından son derece önemli buluyorum. Arıcılarımızın üretimlerini devam ettirebilmeleri ve kaliteli ürün elde edebilmeleri adına ana arı desteğimiz sürecek" dedi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Aksoy ise Başkan Ahmet Metin Genç'e sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek "Özellikle modern arı yemi makinesi desteği, ilimizdeki arıcılarımız tarafından büyük takdir gördü. Bu kapsamda 2025 yılında 39 bin 320 kilogram, 2026 yılında ise 68 bin 250 kilogram olmak üzere toplam 107 bin 570 kilogram üretim gerçekleştirildi. Ayrıca 2 bin 255 üreticimize hizmet sunuldu. Bugün ise Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte, sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız damızlık ana arı projesi protokolü için bir aradayız. Bu proje kapsamında, yurt dışından kaçak yollarla ülkemize giren ana arıların önüne geçilmesi ve bölgemize uygun, bal verimi yüksek saf Kafkas ırkı ana arıların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu yönüyle projemiz hem sektörümüz hem de bölgemiz adına büyük önem taşımaktadır. Sağladığınız katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON