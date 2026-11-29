Trabzon'da balık tezgahlarında palamut sezonunun sonuna yaklaşılırken, balıkçılar diğer balık çeşitlerine yöneldi. Sezon boyunca beklenenin üzerinde avlanan palamudun önümüzdeki birkaç hafta içinde tezgahlardan tamamen çekilmesi bekleniyor; balıkçı esnafı ise bu sezon hamsinin geçen yılki kadar bol olmayacağını tahmin ediyor.

Trabzon'da balık sezonu genel olarak verimli geçti ve palamut bolluğu da sezonun öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Sezonun sonuna yaklaşılmasıyla palamut, tezgahlardaki yerini yavaş yavaş diğer balık çeşitlerine bırakmaya başladı. Palamudun azalmasıyla fiyatları da yükseldi; tanesi 150-175 TL bandında satışa sunuluyor.

Palamudun bol olması hamsi beklentisini düşürdü

Sezonun genel olarak verimli geçtiğini ifade eden balıkçı esnafı Emin Avcı, "Balık sezonu iyi gidiyor. Şu an biraz durgunluk var. Çünkü palamudun yavaş yavaş bitmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Sezon boyunca iyi bir balık sezonu geçirdik. Bizler de balıkçı esnafı olarak böyle verimli bir sezon geçmesinden ötürü memnunuz. Palamudun tanesi şu anda 150-175 TL bandında. Sonuna doğru gidiyoruz palamudun. Hamsinin bu sezon palamudun yerini alacağını tahmin etmiyorum. Çünkü çok palamut oldu, onun da yemi hamsi olduğu için hamsi bu sezon pek olmayacak gibi geliyor bana" dedi.

Avcı, vatandaşların genellikle hamsi, istavrit ve mezgit gibi balıkları tercih ettiğini kaydederek, "Diğer çeşitlerle pek ilgilenmiyor vatandaşımız. Ancak palamut 50-75 TL iken gerçekten fazlasıyla ilgi gösterdi palamuda. Bundan sonra palamut gidince mezgit olur, istavrit olur, zargana (sargan) olur, çinekop olur" diye konuştu.

"Birkaç haftaya tamamen bitebilir"

Balıkçı esnafı Bülent Ay, vatandaşların balığa gösterdiği ilginin devam ettiğini belirterek palamut sezonunun sonuna yaklaşıldığını ifade etti. Ay, "Bu sezon güzel gidiyor, vatandaşımız balığa her zaman ilgi gösteriyor. Biz de çok şükür sezondan çok memnunuz. Palamut da artık tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor. Artık bitiyor. Zaten olmasını beklemediğimiz kadar çok kaldı tezgahlarda. Artık elveda demek üzereyiz palamuda. Tahminimce birkaç haftaya tamamen palamut bitmiş olur" ifadelerini kullandı.

Hamsinin geçen yılki kadar bol çıkmasını beklemediğini dile getiren Ay, "Bizim insanımız hamsiyi tercih eder ancak geçen seneki gibi bol çıkmaz tabii ki. Çünkü malumunuz palamut bu sene hamsiyi yedi" şeklinde konuştu.

Tezgahlarda fiyatlar

Tezgahlardaki güncel fiyatlara da değinen Ay, palamudun 150 TL'den satışa sunulduğunu belirterek, "Mezgit 250-300 TL, hamsi 300 TL, istavrit de 150 TL. İlerleyen günlerde daha da fiyatların düşeceğini tahmin ediyorum" dedi.