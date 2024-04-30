Trabzon'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

Trabzon\'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi' kapsamında çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı. İl Müdürü İsa Kaplan, dağıtım programında yaptığı konuşmada, 1 milyon liralık bütçeyle 3 bin 430 kilogram fasulye tohumunun 18 ilçede 700 dekar alana ekileceğini belirtti. Ayrıca, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları ve biyolojik mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

30.04.2024 18:21
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Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, 1 milyon liralık bütçeyle yaklaşık 3 bin 430 kilogram fasulye tohumunun 18 ilçede 700 dekar alana ekileceğini söyledi.

Bölgeye en uygun ürün çeşitlerinin çiftçilere tanıtımını amaçladıkları belirten Kaplan, "Bugün dağıtım yapacağımız ürün de geçen sene denenmiş ve bölgemizde oldukça iyi tutulmuş, oldukça iyi verim veren bir üründür. Üreticimize, Trabzon'umuza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaplan, tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına da değinerek, "Kahverengi kokarca biliyorsunuz, 2017 yılında ülkemizde görülmeye başladı. İlimizde geçen sene acısını hissettirdi, bu sene de çıkışları gözükmeye başladı. Tabii bizler 12 ilçede, 36 noktada feromon tuzaklarını kurup günlük takibini yapıp çıkışları takip etmekteyiz. Haftada 2 gün de Bakanlıkla araştırma enstitüsüyle bu bilgileri paylaşmaktayız." diye konuştu.

Trabzon ve Rize'de, bölgedeki diğer illere göre daha az kahverengi kokarca bulunduğunu aktaran Kaplan, "Hiç çıkmasa iyi ama Doğu Karadeniz'de en az olan illerden biriyiz Rize'yle beraber." ifadesini kullandı.

Kaplan, bununla ilgili 60 bin kişiye ulaşarak nasıl bir mücadele yaptıklarını anlattıklarını, hemen hemen gitmedikleri köy kalmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sene ne zirai ilaç olarak ne de biyosidal ürün olarak ruhsatlı bir ürün yoktu. Bu sene 5 zirai ilaca Bakanlığımız ruhsat verdi. Sağlık Bakanlığı da bir biyosidal ürüne ruhsat verdi. Dikkat edeceğimiz konu, teknik elemanlarımız sahada bunu çok iyi işliyorlar. Ruhsatlı ürünlerden ikisi hem fındık kurduna hem de kahverengi kokarcaya iyi gelmektedir. Özellikle çiftçilerimizin bu iki zararlı için atacağı ilaçla bu konunun tehlikesini biraz daha azaltacağız."

"150 bin Samuray arısını haziranın ilk haftası doğaya bırakacağız"

Doğal dengeye kimyasal ilaçlarla zarar vermeden bu zararlılarla mücadele kapsamında samuray arılarının kullanılacağına da dikkati çeken Kaplan, şöyle konuştu:

"Bizler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odaları, İhracatçılar Birliği gibi konsorsiyum kurarak kışlakların ilaçlamasında yine çalışma yapacağız. Ama en önemli çalışmamız, Bakanlığımızın biyolojik mücadele amacıyla ürettiği 150 bin Samuray arısını haziranın ilk haftası doğaya bırakacağız. Onun için kurumlarımıza haber verilmeden ilaçlama yapılmaması, yapılacak ilaçlamanın beraber planlanması çok önemlidir."

Konuşmanın ardından yüzde 75 hibeyle çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı.

Kaynak: AA

İsa Kaplan, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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