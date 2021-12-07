Üye Girişi
Trabzon'da coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler başladı - Son Dakika

Trabzon'da coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler başladı

07.12.2021 15:42
Trabzon'da coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler başladı

Trabzon'da, coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve pazarlamasını yapanlara yönelik düzenlenen Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı başladı.

Trabzon'da, coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve pazarlamasını yapanlara yönelik düzenlenen Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı başladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik yürütülen eğitim programının Trabzon bölümü, TTSO'nun konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AB tarafından finanse edilen Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında düzenlenen eğitim toplantısının açılışında, temel amaçlarının coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye kazandırılması olduğunu belirtti.

Coğrafi işaretli ürünlerin sadece Karadeniz'de değil, tüm Türkiye'de üretiminin, standartlara uygun şekilde yapılması ve ekonomiye katkı sağlamasının önemli olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Bugün dünyada bu tür ürünlerin pazarlanması konusunda e-ticaret önemli bir yer tutuyor. Fakat bunun sürdürülebilir olması en önemli konudur. Bu anlamda da yapılması gereken çok fazla şey var. Bugün başlayacak eğitim de yapılması gerekenlerin arasında ön sıralarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, Trabzon'da ve bölgede coğrafi işaretli ürünlerin belli standartlarda ekonomiye katkı sağlamasının tamamen üreticilere bağlı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üretimdeki standartlar ve buna bağlı olarak denetlenme olmazsa olmaz. Denetleme olmadığı takdirde fiyat rekabeti yönünden bu sistem içinde yer alacak firmalar ya da gerçek kişiler, denetimsizliğin dışına çıkmak suretiyle hata yapabilir. Yapılacak bir hata sadece kendi firmasının değil, ürettiği coğrafi işaretli ürünün de zaman içinde pazardan kalkmasına sebebiyet verebilir. Bu eğitimde bunların vurgulanması da çok önemlidir. Sadece bir kişinin kötü yapması değil, bütün sistemin etkilenmesi anlamına gelir. Bilinçli üretimin yanı sıra denetimin öneminin de bilincinde olmalıyız. Sistem kurulurken denetleme mekanizmasının tam anlamıyla çalışması gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntılar karşımıza çıkacaktır."

DOKA Trabzon Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kemal Akpınar da ajansın, kurulduğu günden bu yana turizmin gelişmesine önemli katkılar sağladığına işaret ederek, bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı'nın Türkiye'de ilk defa DOKA tarafından uygulandığını ve bu program kapsamında çalışmalar yapıldığını anlatan Akpınar, "Bu projeyle coğrafi işaretli ürünlere yönelik farkındalığın artırılması, tüketici bilincinin oluşturulması, üreticilerin konuya ticari, profesyonel ve kurumsal bakmalarının sağlanması sürecini başlatmış oluyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak ne kadar hedefimiz olsa da aslında bunun altını doldurmak, değer zinciri içindeki aktörlerin tamamıyla bu işin katma değer üretecek şekilde kurgulanması daha fazla gereklidir. En önemli boyutu da kurumsal taraftan kurumsallaşma, diğer taraftan da beşeri sermayenin geliştirilmesidir. Bu projenin eğitim ayağının bu kısma fazlasıyla hizmet edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak eğitmen Besim Ogelman tarafından coğrafi işaretli ürün üreten firmalara kurumsallaştırma desteği eğitimi verildi.

Cuma günü sona erecek etkinlikte katılımcılara coğrafi işaretli ürünlerin ticarileştirme ve ticarileşme modelleri, coğrafi işaretli ürünlerde markalaşma ve marka yönetimi, coğrafi işaretli ürünlerin dijital pazarlaması konularında eğitim verilecek.

Trabzon'da coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler başladı
Trabzon'da coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler başladı
Trabzon'da coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler başladı
Trabzon'da coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler başladı
Trabzon'da coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler başladı

Karadeniz, Ticaret, Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Motorine 66 kuruş zam! Fiyat 10 lirayı aştı 15:49 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam! Fiyat 10 lirayı aştı
Ibrahimovic, Türk hayranlarını da kaybedecek! Milli oyuncumuz Hakan hakkında skandal sözler 15:37 Ibrahimovic, Türk hayranlarını da kaybedecek! Milli oyuncumuz Hakan hakkında skandal sözler Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti 15:31 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini havada bıraktı 15:31 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini havada bıraktı Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü 14:34 Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı 13:59 Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! 13:57 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!

Son Dakika Haberleri
15:46 Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla
15:36 Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi!
15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!
15:34 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz
15:33 Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası
15:31 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!
15:30 Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan
15:24 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
15:12 Mak Danışmanlık'tan Kulat: AK Parti ilk defa yüzde 30'un altını gördü
15:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunuldu İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunuldu         
15:56
Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla         
15:47
İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan         
15:31
Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü         
15:18
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi         
13:43
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Bir damacana su 16 yerine 2.50 lira! Bursa'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu Bir damacana su 16 yerine 2.50 lira! Bursa'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu         
10:46
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 16:04:27. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement