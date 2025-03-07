Trabzon'da Elektrikli Araç Dönüşümü İçin Önemli Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trabzon'da Elektrikli Araç Dönüşümü İçin Önemli Proje

Trabzon\'da Elektrikli Araç Dönüşümü İçin Önemli Proje

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, şehrin elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Hazırlanan 'Trabzon Elektrikli Araç Görünümü Raporu' ile 2025 ve 2030 yılları için öngörülen elektrikli araç sayıları belirlendi.

07.03.2025 11:56  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü çerçevesinde şehrin elektrikli araç dönüşümüne öncülük edecek kapsamlı bir çalışmaya imza atıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, şehrin elektrikli araç dönüşümüne öncülük edecek önemli bir çalışmaya imza atarak, 'Trabzon Elektrikli Araç Görünümü Raporu'nu hazırladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği protokolü çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine bağlı kalınarak Trabzon için gelecek yıllara göre elektrikli araç sahiplenme öngörüsü hesaplandı. Buna göre Trabzon'da, 2025 yılı için 3 bin 17, 2030 yılı için 19 bin 140 elektrikli araç kullanım sayısı öngörülüyor.

Hazırlanan raporda, Trabzon'un elektrikli araç ekosistemini güçlendirmek için atılması gereken adımlar da, bilimsel veriler ışığında detaylandırıldı. Dünyada ve Türkiye'de elektrikli araç kullanımının ulaştığı nokta ve gelecek projeksiyonları ele alınırken, 2024 yılında 832 elektrikli araç satışının gerçekleştiği Trabzon'da 126 adet hızlı, 149 adet de yavaş şarj soketi bulunuyor. Soket başına yüzde 4,77 oranında elektrikli araç düşüyor. Türkiye genelinde ise bu oran yüzde 6.75.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, elektrikli araç altyapısı ve şarj istasyonu çalışmalarında örnek belediyecilik anlayışını sürdürme gayreti içinde olduklarını belirterek "Bu vesileyle, doğru politikalar geliştirebilmek amacıyla hazırladığımız bu raporun oluşturulmasında emeği geçen her kademedeki çalışanlarımıza ve bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, raporumuzun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - TRABZON

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, trabzon, Ekonomi, Güncel, Enerji, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Elektrikli Araç Dönüşümü İçin Önemli Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:39:49. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Elektrikli Araç Dönüşümü İçin Önemli Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.