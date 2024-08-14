Trabzon'da Fındık Üreticileri Karadeniz Sahil Yolu'nu Harmana Çevirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Fındık Üreticileri Karadeniz Sahil Yolu'nu Harmana Çevirdi

Trabzon\'da Fındık Üreticileri Karadeniz Sahil Yolu\'nu Harmana Çevirdi

Karadeniz'de fındık hasadı sürerken, Trabzon'da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarlarına sererek kurutmaya başladı. Üreticiler, fındıklarını yol kenarlarında metrelerce uzunluktaki kaldırımlara sererek kısa sürede kurutabiliyorlar.

14.08.2024 10:03
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Karadeniz'de fındık hasadı halen sürerken, Trabzon'da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarlarına sererek kurutmaya başladı.

Arsin ilçesinde fındık bahçesinde çuvallara doldurdukları fındıkları kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu'na yoluna kadar getiren üreticiler fındıkları yol kenarlarında metrelerce uzunluktaki kaldırımlara serdiler. Yüksek kesimlerde uzun süren fındık kurutma işlemi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolunu harmana çeviren üreticiler kısa sürede fındıklarını kurutabiliyorlar.

Üreticilerden Leyla Ustaömer, her sene aynı zamanda topladıkları fındığı kurutmaya başladıklarını belirterek işin zorluğundan yakındı. Fındık işinin çok zahmetli olduğunu belirten Ustaömer, "Bahçe işi bitti şimdi kurutuyoruz. Çok zahmetli, çok zor iş. Yapamayınca mecburen günlükçü alıp toplattık. Günlükçüye verdiğimiz parayı karşılamıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de aynı günlerde tam zamanında topladık. Serilen fındığı bir iki gün sonra patoza vuracağız. 2-3 gün sonra da kurur" dedi.

Üreticilerden Hakan Sağıroğlu ise mecburen yevmiyeci tuttuklarını kaydederek "Topladığımız fındığı buraya sererek kurutuyoruz. Bir iki gün sonra da patoza vurulacak. Patozdan sonra tekrar kuruyacak. Sonrasında çuvallara konularak kaldıracağız. Zorluğu var, fındığın altı temizleniyor, bir buçuk hafta kadar toplaması sürüyor, iki hafta harman süresi oluyor. Bizim için 1-1,5 ay kadar süren bir mesai. Evimiz de yolun karşı tarafında olduğu için fındığımızı kollayabiliyoruz. Zorluğu güneşin altında çalışmak oluyor" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Fındık Üreticileri Karadeniz Sahil Yolu'nu Harmana Çevirdi - Son Dakika

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