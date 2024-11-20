Trabzon'da ikinci kent lokantası İnönü mahallesinde açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da ikinci kent lokantası İnönü mahallesinde açıldı

Trabzon\'da ikinci kent lokantası İnönü mahallesinde açıldı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın seçim vaatleri arasında yer alan ve ilki 12 Temmuz'da İskenderpaşa mahallesinde açılan kent lokantalarının ikincisi, İnönü mahallesinde yoğun bir katılımla hizmete girdi.

20.11.2024 14:58  Güncelleme: 14:59
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın seçim vaatleri arasında yer alan ve ilki 12 Temmuz'da İskenderpaşa mahallesinde açılan kent lokantalarının ikincisi, İnönü mahallesinde yoğun bir katılımla hizmete girdi. Kent lokantasında ilk güne özel yemekler ücretsiz dağıtıldı.

Açılış törenine Başkan Kaya'nın yanı sıra Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüboğlu, Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent lokantalarının çalışma saatlerinin, lokantacı esnafını mağdur etmeyecek şekilde düzenlediğini kaydeden Başkan Kaya, "Tabii biz bunu çözerken, yaptığımız işler bugüne kadar bu alanda, çok hizmeti olmayan, ihtiyaçları duymayan birçok arkadaşa da ilham veriyor. Bakıyorsun biz kent lokantası açıyoruz, Halk Ekmek büfesi açıyoruz. Bugüne kadar bu işler hiç aklına gelmeyenler de bu alanda adım atıyorlar. Mesela bir market açıldı Trabzon'da. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir hizmet, vatandaşımıza uygun fiyattan et temin edeceklerini söylüyorlar. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar mesele vatandaşın, milletin, memleketin faydasına iş yapmaktır. Kim yaptığından bağımsız olarak yapılan işin doğru ya da yanlış olduğuna bakmaktır. Tabii orada bir hassasiyet var. Kasap esnafımızı da mağdur etmemek lazım. Biz kent lokantalarını açarken özellikle esnafımız, lokantacı esnafımız mağdur olmasın ama vatandaşımıza da hizmet verebilelim diye hem nitelikli, kaliteli, uygun fiyata yemek veriyoruz ama bir yandan da çalışma saatlerini kısıtlayarak ve alanı dar tutarak da lokantacı esnafımızın mağdur olmasını önlemeye çalışıyoruz. Yoksa biz burada buranın on katı büyüklüğünde bir lokanta yapabilirdik. Günün yirmi dört saati açık bir lokanta yapabilirdik. Ama bütün lokantacı esnafımızı mağdur ederdik. Bu mağduriyetleri de dikkate alarak esnafımızı da koruyacak tedbirleri alarak yol almaya çalışıyoruz. Önceliğimiz tabii vatandaş memnuniyetidir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Kaya ve davetliler, alkışlar eşliğinde ikinci Kent Lokantası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Hüseyin Avni Aker Millet Parkı'nın karşısında hizmete açılan ikinci Kent Lokantası'nın ilk gün menüsünde Mercimek Çorbası, Fırında Köfte, Pirinç Pilavı, Yoğurt, tatlı, ekmek ve su yer aldı. İlk gün yemeği ücretsiz olarak sunulurken, Başkan Kaya vatandaşlara yemek servisi yaptı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da ikinci kent lokantası İnönü mahallesinde açıldı - Son Dakika

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