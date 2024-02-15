Trabzon'da son günlerde bol miktarda avlanan istavritin 3 kilogramı 100 liradan satılıyor.
Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100, mezgidin 100, somonun 200, levreğin 230, alabalığın ise 125 liradan alıcılarını bekliyor.
Trabzon Balık Pazarı'nda satış yapan Gökmen Aydın, AA muhabirine, sezonun başından itibaren bol miktarda avlanan hamsinin yerini istavritin aldığını söyledi.
Balık fiyatlarının her kesime hitap ettiğini belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son bir haftadır istavrit bol miktarda avlanıyor. Avın çok olması fiyatlara da yansıyor. İstavritin kilogramı 35 ile 50 liradan başlıyor, büyüklüğüne göre artıyor. Bugün olduğu gibi zaman zaman 3 kilogramını 100 liradan satıyoruz. Hamsi için artık sezon bitti diyebiliriz. Şu anda az da olsa avlanan hamsiyi 100 liradan satışa sunuyoruz."
Aydın, vatandaşların balığa talebinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ortalama 1 kilogram balık ile 3 kişi çok rahat doyabiliyor. En çok tercih edilen balıklarda istavritin ardından mezgit, hamsi, somon ve alabalık geliyor. Av sezonunun bitmesine kısa süre kaldı. O zamana kadar vatandaşlarımıza uygun fiyatlarda balık satmaya devam etmek istiyoruz." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Trabzon'da İstavrit Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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