Trabzon'da Kadın Girişimci Salyangoz Üretim Tesisi Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Kadın Girişimci Salyangoz Üretim Tesisi Kurdu

Trabzon\'da Kadın Girişimci Salyangoz Üretim Tesisi Kurdu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kadın girişimci, Bulgaristan'dan getirdiği anaç ve yavru kara salyangozlarını ürettiği bir tesisi kurdu. Kara salyangozları kozmetikten ilaç sanayine kadar geniş bir alanda kullanılıyor.

24.07.2024 11:24  Güncelleme: 11:28
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Trabzon'da bir kadın girişimci Ortahisar ilçesi Geçit mahallesinde 6 dönüm arazi üzerinde kurduğu tesiste, Bulgaristan'dan getirdiği ekonomik değeri olan anaç ve yavru kara salyangozlar üretiyor. Kara salyangozları kozmetikten ilaç sanayine kadar geniş bir alanda kullanılıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) desteğiyle hayata geçirilen salyangoz üretim tesisini ziyaret etti. Ülkü Koçoğlu (47) isimli girişimci tarafından Ortahisar ilçesi Geçit mahallesinde 6 dönüm arazi üzerinde kurulan tesiste, Bulgaristan'dan getirilen ve ekonomik önemi olan 'Helix aspersa maxima' türündeki anaç ve yavru kara salyangozları üretiliyor.

Salyangoz üretim tesisini ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Başkan Kaya, işletmeci Ülkü Koçoğlu'dan üretim ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Kara salyangozları kendi kabuklarında yaşayan bir hayvan olduğu için dünyadaki en hijyenik hayvanlar"

'Helix aspersa maxima' cinsi kara salyangozlarının dünyada tercih edilen bir tür olduğuna vurgu yapan Ülkü Koçoğlu, nisan ayında başlattıkları projenin 3 aşamalı bir proje olduğunu, ilk aşamanın üretim tesisi, ikinci aşamanın yerel kadın çiftçilerin eğitilmesi ve üçüncü aşamanın entegre tesisinin kurulması olduğunu söyledi. Kendi kabuklarında yaşayan bir hayvan olduğu için dünyadaki en hijyenik hayvanlardan biri olan salyangozlarla ilgili bilgi veren Koçoğlu, salyangozların salgıladıkları salyaların kozmetik, diş macunu ve ilaç sektöründe yoğun olarak kullanıldığını, ayrıca yapılan yeni çalışmalar kapsamında salyangozlu özlü yara bandı üzerinde çalışıldığını vurguladı. Koçoğlu ayrıca ürettikleri salyangozların her şeyinin değerli olduğunu ve tesisin sıfır atık ile çalıştığını söyledi.

Ülkü Koçoğlu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile görüşme halinde olduklarını ve kendilerinin de el kremi ve nemlendiricili yüz kremi üzerinde numuneler hazırlayarak çalıştıklarını ifade etti.

"Bölgedeki ilk ve tek salyangoz üretim tesisi"

Bölgede ilk ve tek olan salyangoz üretim tesisinde yürütülen çalışmalarla ilgili girişimci Ülkü Koçoğlu'nu tebrik eden Başkan Kaya, sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemine dikkat çekti. Üretimde kadın emeğinin önemine de vurgu yapan Başkan Kaya, "Geçit mahallemizde belediyemize ait olan Kara Salyangozu Yetiştirme Tesisimizi ziyaret ettim. Bölgemizde ilk ve tek olma özelliği bulunan bu tesis, çok önemli ve örnek teşkil edecek bir tesis. Tesiste üretilen doğal kozmetik ve tıbbi ürünlerde, salyangoza yönelik artan talebe katkı sağlayacaktır. Doğadan toplama yerine yetiştiricilik yaparak, tarımsal ürün yelpazemize yeni bir ürün kazandırdık. Bu proje, yerel üretime katkı sağlarken sürdürülebilir tarım uygulamalarına da öncülük edecek. En çok ihtiyacımız olan şey üretmektir" dedi.

Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi olarak üretim odaklı projeleri desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Kadın Girişimci Salyangoz Üretim Tesisi Kurdu - Son Dakika

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