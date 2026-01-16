Trabzon'da kadın girişimcilere dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi verildi - Son Dakika
Ekonomi

Trabzon'da kadın girişimcilere dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi verildi

Trabzon\'da kadın girişimcilere dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi verildi
16.01.2026 14:35  Güncelleme: 14:37
Trabzon'da düzenlenen etkinlikte, kadın kooperatifleri ve girişimcilerin dijital pazarlama ve e-ticaret konusundaki yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Shopsa Akademi ve TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programı, kadın girişimciliğinin güçlenmesi ve yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacı taşıyor.

Trabzon'da kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin dijital dünyada daha güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi hale gelmelerini desteklemek amacıyla dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi düzenlendi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Trabzon'un kökleriyle, eşsiz doğasıyla, tarihiyle, çalışkan insanlarıyla özel bir karaktere ve yine özel bir ruha sahip illerimizden olduğunu hatırlattı. Çetindoğan "Burada olmak benim için gerçekten çok kıymetli. Bu güzel şehri gönülden sahiplenen herkesi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. Shopsa Akademi olarak amacımız yalnızca bilgi aktarmak değil, her bireyin, her üreticinin, her girişimcinin ve özellikle kadınların kendi potansiyellerini keşfetmelerine katkı sunmak. Çünkü biliyoruz ki geleceği şekillendirecek en güçlü kaynak kadınlardır. Bu eğitim programıyla hedefimiz, yerel üreticilerimizi, girişimcilerimizi ve özellikle kadınlar ile gençlerimizi dijital dünyanın sunduğu imkanlarla buluşturmak. Küresel rekabetin hızla dönüştüğü bu çağda Trabzon'un üretim gücünü, emeğini ve en önemlisi potansiyelini daha görünür hale getirmeyi amaçlıyoruz. İnanıyorum ki bu eğitim programı yalnızca yeni bilgiler kazandırmakla kalmayacak. Aynı zamanda Trabzon'un bereketli topraklarında yeni fikirlerin, yeni girişimlerin filizlenmesine de katkısı olacak. Bugün burada attığımız adımlar inanıyorum ki yarının güçlü Türkiye'sine uzanan yolda küçük ama çok değerli bir başlangıç olacak; Trabzon'un dijitalleşen, büyüyen ve güçlenen hikayesine dönüşecektir. Hep birlikte öğrenmeye, üretmeye, paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ise "Globalleşen dünyada gelişen coğrafi sınırları ortadan kaldıran dijital pazarlama ve e-ticaret sayesinde büyüme ve geniş pazarlara ulaşma yolunda büyük fırsatlar yakalama imkanı bulan kadın girişimciliği ve kadın kooperatifleri, yerel kalkınmamızın, üretimimizin ve dayanışmanın en güçlü örnekleri olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu yüzden desteklenmeleri ve teşvik edilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bizler bugün burada kadın girişimciliğinin geleceği açısından oldukça kıymetli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. Ben de TTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Trabzon'un Kadın Kooperatifleri Birliği başkanı olarak kadın girişimcilerimizin ve kooperatiflerimizin güçlenmesi için çalışmalarımızı ısrar ve kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Tüm katılımcılarımızın yollarının açık ve bereketli olmasını diliyorum. Unutmayalım ki desteklenen her kadın girişimci güçlenen bir aile, mutlu çocuklar, gelişen bir şehir, büyüyen bir ülke ve güçlü bir gelecek demektir" ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "Artık ticaretin de modelleri değişti. Sadece üretim yetmiyor. Hem ürettiğimizi doğru anlatmak hem doğru mecralarda sunmak hem doğru kitleye ulaştırabilmek. Üretimi sürdürülebilir kılmak çok önemli. Süreklilik arz eden bir üretimin olması lazım ve bir standarda sahip olması lazım. Yani üretelim ama bir standartta üretelim. Ürettiğimiz takdire şayan olsun. Bu işin başında da kadınlarımız geliyor. Kadınlarımızın istihdamdaki oranı arttı. Trabzonumuzun kadınları da bu manada çok çalışkan, çok cevval, çok gayretli. Trabzon'da kadınlarımızın nevi şahsına münhasır olan üretimler var. Kıymetli üretimler var. Biz de bunların ekonomiye tahviliyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Üretilen ürünlerin satışıyla ilgili kadınlarımıza destek oluyoruz. Eğitimlerle de bu işi daha profesyonel bir yaklaşımla devam ettirelim istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Demet Sabancı Çetindoğan'a günün anısına plaket sundu.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde kadın girişimcilerin dijital pazarlama ve e-ticaret alanındaki farkındalıklarının artırılması, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılabilmesi, markalaşma, iletişim ve satış süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla katılımcılara çeşitli eğitimler verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon, Ekonomi

