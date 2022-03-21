Trabzon'da Nevruz Bayramı indirim kampanyaları başladı - Son Dakika
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Trabzon'da Nevruz Bayramı indirim kampanyaları başladı

21.03.2022 17:22
Trabzon'da Nevruz Bayramı indirim kampanyaları başladı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Nevruz Bayramı tatili süresince gelen turistlere yönelik indirimlerin uygulandığını bildirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Nevruz Bayramı tatili süresince gelen turistlere yönelik indirimlerin uygulandığını bildirdi.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Mart'ta başlayan Nevruz Bayramı dolayısıyla İran, Azerbaycan ve Türk cumhuriyetlerinden çok sayıda turist geldiğini belirtti.

Kovid-19 salgınının ardından bu yıl turizmden umutlu olduklarına dikkati çeken Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimizin bir geleneği olarak Nevruz tatili süresince gelen turistlere yönelik indirimler uygulanıyor. Bu geleneği her yıl devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu yıl da tüccar ve esnafımızın desteğiyle yine indirimler uygulanacak. Nevruz Bayramı için şehrimize gelenlere iş dünyası adına 'Hoş geldin' diyorum, iyi alışverişler diliyorum. Ayrıca indirim kampanyasına katılan tüm işyerlerimize de teşekkür ediyorum."

Öte yandan Hacısalihoğlu, TTSO olarak üzerinde Farsça "Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun" ve "Nevruz Bayramı İçin Özel İndirim" yazılı posterler bastırdıklarını ve indirim kampanyası uygulayan iş yerlerinin vitrinlerine astıklarını kaydetti.

Trabzon'da Nevruz Bayramı indirim kampanyaları başladı
Trabzon'da Nevruz Bayramı indirim kampanyaları başladı
Trabzon'da Nevruz Bayramı indirim kampanyaları başladı
Trabzon'da Nevruz Bayramı indirim kampanyaları başladı

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Suat Hacısalihoğlu, Nevruz Bayramı, Ticaret, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Nevruz Bayramı indirim kampanyaları başladı - Son Dakika


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