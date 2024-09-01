Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, 3'ü 200 liradan satışa sunuluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, 3'ü 200 liradan satışa sunuluyor

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutları 3'ü 200 liradan satışa sunuyor. Balıkçılar, yeni sezonun ilk balıklarından olan palamutun yanı sıra istavrit ve mezgidi de tezgahlarda satıyor. Balıkçılar, bol avlanma ve verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

01.09.2024 13:47
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Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, 3'ü 200 liradan satışa sunuluyor.

Gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, avladıkları balıklarla sabahın erken saatlerinden tezgahlarını doldurdu.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında yeni sezonun ilk balıklarından istavritin kilogramı 100, mezgidin 150, palamudun ise 3 tanesi 200 liradan satılmaya başladı.

Balıkçılardan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, yeni av sezonunun Türkiye ve Karadeniz'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gece boyunca balıkçıların iyi palamut avı geçirdiğini dile getiren Örseloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah hayırlı ve verimli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Bugün itibarıyla avlanan balıklara baktığımızda görüntü güzel. Palamut ile başladık ve olması gereken de buydu. İnşallah bu ilerleyen süreçlerde de devam eder ve daha bol avlanır. Beraberinde de hamsi, çinekop ve lüfer gibi diğer çeşitlerin de bol olmasını istiyoruz. 2018'deki palamut bolluğunun bu sene yine olacağını tahmin ediyorum."

Örseloğlu, palamudun gramaj ve boy farkına göre tanesini 50 ve 100 lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını kaydetti.

Gökmen Aydın ise av yasağının ardından ilk gün tezgahlarını bol miktarda palamutla doldurduklarını ifade etti.

Balığın en ucuz gıda ürünleri arasında yer aldığını belirten Aydın, "Tavuk ve etin kilogram fiyatları yukarıya çıktı. Balığın tanesi ise 75 lira. Palamuttan iki tane alınsa bir aileyi doyurur. İlk güne göre fiyatlarımız gayet normal." dedi.

Öte yandan yerli ve yabancı turistlerin de av yasağının kalkmasıyla balıkçı tezgahlarına ilgi gösterdikleri görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, 3'ü 200 liradan satışa sunuluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, 3'ü 200 liradan satışa sunuluyor - Son Dakika
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