Trabzon'dan ABD'ye ihracat yüzde 46 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trabzon'dan ABD'ye ihracat yüzde 46 arttı

Trabzon\'dan ABD\'ye ihracat yüzde 46 arttı

Trabzon'dan Ocak-Mayıs 2024'te ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 21 milyon 536 bin 18 dolar oldu. Savunma sanayi, fındık ve su ürünleri en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler oldu. Trabzon Havalimanında kurulacak kargo gümrükleme departmanının ihracata önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

27.06.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'dan Ocak-Mayıs 2024'te ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 21 milyon 536 bin 18 dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yazılı açıklamasında, ABD'nin Trabzon'dan yapılan ihracatta önemli bir pazar konumuna yükseldiğini belirtti.

Savunma sanayi, fındık ve su ürünlerinin en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler olduğunu aktaran Kalyoncu, "2024 yılının ilk 5 ayında Trabzon'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat 21 milyon 536 bin 18 dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttı. Trabzon'dan ABD'ye 16 sektörden yapılan ihracatta en büyük artış dondurulmuş Türk somonunda yaşandı." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, ilerleyen dönemde ABD pazarına çok daha fazla önem vereceklerine dikkati çekerek, fuarlara katılıp Doğu Karadeniz ürünlerinin tanıtımını yapacaklarını vurguladı.

Trabzon ve bölge illerinin ihracatının artırılabilmesi için lojistik ve maliyetlerin önemli olduğunu ifade eden Kalyoncu, bunun için bir an önce Trabzon Havalimanında kurulacak kargo gümrükleme departmanının, ihracata çok önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

İhracat, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan ABD'ye ihracat yüzde 46 arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:53:36. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'dan ABD'ye ihracat yüzde 46 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement