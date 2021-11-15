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Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na 10 aylık ihracatta yüzde 27 artış yaşandı - Son Dakika

Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na 10 aylık ihracatta yüzde 27 artış yaşandı

15.11.2021 13:23
Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na 10 aylık ihracatta yüzde 27 artış yaşandı

Trabzon'dan Ocak-Ekim 2021'de Rusya Federasyonu'na 148 milyon 223 bin 900 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Trabzon'dan Ocak-Ekim 2021'de Rusya Federasyonu'na 148 milyon 223 bin 900 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, yılın 10 ayında Karadeniz Bölgesi'nden Rusya Federasyonu'na ihracatın yüzde 38 artarak 276 milyon 21 bin 832 dolara ulaştığı belirtildi.

Karadeniz illeri arasında Rusya Federasyonu'na en fazla ihracatın Trabzon'dan yapıldığına işaret edilen açıklamada, kentten Ocak-Ekim 2021'de söz konusu ülkeye yüzde 27 artışla 148 milyon 223 bin 900 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği aktarıldı.

Trabzon'un, Karadeniz Bölgesi'nden Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 54'lük kısmını tek başına yaptığı kaydedilen açıklamada, kentin bu başarısının yaklaşık 30 yıldır devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılının 10 ayında Karadeniz Bölgesi'nden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın artış trendini sürdürdüğünü ifade etti.

Kalyoncu, Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na en fazla ihraç edilen ürünlerin yaş meyve sebze, fındık ve balık olduğunun altını çizerek, bunların yanında son yıllarda inşaat malzemeleri, makine aksamı ve tüketim ürünleri ihracatının da gelişme gösterdiğini belirtti.

Trabzon'un yanında Rize'den de son yıllarda Rusya'ya ihracatta önemli artış kaydedildiğini, Rize'nin bölge illeri arasında 3. sıraya yükseldiğini aktaran Kalyoncu, Türkiye'den Rusya Federasyonu'na en fazla işlenmiş alabalık ihraç edilen ilin Rize olduğunu bildirdi.

Kalyoncu, gerek ürün çeşitliliği gerekse hacim olarak bölgeden Rusya Federasyonu'na ihracatın yılı artış trendiyle kapatacağından ümitli olduklarını kaydetti.

Rusya Federasyonu, Trabzon, Rusya, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na 10 aylık ihracatta yüzde 27 artış yaşandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na 10 aylık ihracatta yüzde 27 artış yaşandı - Son Dakika
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