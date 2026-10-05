Trabzon fındık ihracatı ocak-eylülde değerde yüzde 31 arttı, miktar yüzde 24 düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon fındık ihracatı ocak-eylülde değerde yüzde 31 arttı, miktar yüzde 24 düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DKİB açıklamasına göre Trabzon'dan ocak-eylül döneminde yapılan fındık ihracatı 40 bin 417 ton ve 613 milyon 315 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre miktar yüzde 24 azalırken değer yüzde 31 arttı; Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 31,93'ü Trabzon'dan yapıldı.

Trabzon'dan bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan 40 bin 417 ton fındık ihracatından 613 milyon 315 bin dolarlık gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 24 düştü, değerde yüzde 31 arttı.

Bu dönemde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 31,93'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Fındık ihraç sezonunun ilk ayında ise Trabzon'dan 3 bin 366 ton fındıktan 38 bin dolarlık ihracat yapıldı. Önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 101, değerde ise yüzde 115 oranında artış yaşandı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeTrabzonİhracatGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
MHK Başkanı’nın istifası sonrası Ali Koç’un o sözleri yeniden gündemde MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde
Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı
’Güneşin Doğduğu Yer’ dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:07
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
17:48
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
17:20
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı
İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 18:34:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzon fındık ihracatı ocak-eylülde değerde yüzde 31 arttı, miktar yüzde 24 düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei