Trabzon Fındık İhracatında Birinci - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon Fındık İhracatında Birinci

Ocak-nisan döneminde fındık ihracatının %35'i Trabzon'dan yapıldı, 297 milyon dolar gelir elde edildi.

06.05.2025 15:36
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Türkiye'nin ocak-nisan dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 35'i Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden 4 aylık dönemde gerçekleştirilen 104 bin tonu aşkın fındık ihracatından yaklaşık 853 milyon dolar gelir sağlandığını belirtti.

Ocak-nisan döneminde Trabzon'dan yapılan 33 bin 676 ton fındık ihracatından 297 milyon 477 bin dolar gelir elde edildiğini vurgulayan Cirav, şunları kaydetti:

"Trabzon'dan, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 9, değerde ise yüzde 16 artış yaşandı. Fındık ihracatında Trabzon birinci sırada yer aldı. 2025 yılı ocak-nisan aylarında ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının değer bazında yüzde 35'lik kısmı tek başına Trabzon'dan gerçekleştirildi."

Kaynak: AA

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