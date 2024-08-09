Trabzon, Gürcistan'ın Tiflis kentiyle doğrudan uçuşlar başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trabzon, Gürcistan'ın Tiflis kentiyle doğrudan uçuşlar başlatıyor

Trabzon, Gürcistan\'ın Tiflis kentiyle doğrudan uçuşlar başlatıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tiflis ile doğrudan uçuşlar başlatacaklarını ve bu sayede şehrin sağlık merkezi olarak öneminin artacağını söyledi.

09.08.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un sağlık turizmi potansiyelini artırmak amacıyla Gürcistan'ın Tiflis kenti ile direkt uçuşlar başlatılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tiflis ile doğrudan uçuşlar başlatacaklarını ifade ederek, bu sayede şehrin sağlık merkezi olarak öneminin daha da artacağını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde sağlık ve turizm toplantısı düzenlendi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, özel hastaneler, KTÜ Tıp Fakültesi, Oteller Birliği, alışveriş merkezleri ve turizm acentelerinin temsilcileri yer aldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Genç, şehrin gelişen trendlerinden biri olan turizmin önemine vurgu yaparak, "Trabzon'un sağlık turizmi potansiyeli gerçekten çok büyük. Şehrimiz, farklı inançlara hitap eden bir cazibe merkezi haline geldi. Gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayarak şehrimizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şehrimizin sağlık alanındaki fiziki kapasitesi, sahip olduğu nitelikli sağlık hizmetleri ile ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer alıyoruz. İnşaatı hızla devam eden şehir hastanemiz de tamamlandığında, Trabzon'un bir sağlık merkezi olarak önemi daha da artacak" dedi.

"Turizm geliri fındıktan fazla"

Uluslararası bağlantıları güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Genç, "Geçtiğimiz yıl sadece Batum'dan 41 bin 738 kişi, Trabzon'u sağlık turizmi amacıyla ziyaret etti. Bu sayıyı daha da artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, Bakü'den Trabzon'a haftada dört kez doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. Tiflis'le de beraber Gürcistan'ın tamamına yayılabilecek bir anlayışı ortaya koyalım istedik. Trabzon'a gelen turistler, sağlık merkezlerimizden yararlanarak şehrimize büyük ekonomik katkı sağlıyorlar. Trabzon'un ekonomisine turizmin sağladığı katkı çok önemli. 2022 yılı sonu itibarıyla Trabzon'a fındıktan sağlanan gelir 126 milyon dolar iken, turizmden elde edilen gelir 1 milyar 76 milyon dolardır. Bu rakamlar, turizmin şehrimizin ekonomik kalkınmasında ne kadar kritik bir rol oynadığını açıkça gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Doğrudan uçuşlar başlayacak"

Gürcistan ile sağlık turizmi alanında önemli bir iş birliği kararı aldıklarını vurgulayan Başkan Genç, "Tiflis'ten Trabzon'a doğrudan uçuşlar başlayacak ve Trabzon'un sağlık merkezi olma vizyonu daha da güçlenecek. Bu anlaşmanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca 100 koltuk garantisi vererek bu uçuşların düzenli olarak yapılmasını sağlayacağız. 100 koltuğu iş dünyamızın değerli temsilcileri ile paylaştık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tamamının kefili olduk. Bugün protokolümüzü imzaladık. Trabzon'umuzun ekonomisini düşünerek bu adımları atıyoruz. Seferler çok yakında başlayacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Gürcistan, trabzon, Tiflis, Ulaşım, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon, Gürcistan'ın Tiflis kentiyle doğrudan uçuşlar başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 23:13:29. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon, Gürcistan'ın Tiflis kentiyle doğrudan uçuşlar başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement