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Trabzonspor, borsada da rakiplerine fark arttı - Son Dakika

Trabzonspor, borsada da rakiplerine fark arttı

08.11.2021 12:09
Trabzonspor, borsada da rakiplerine fark arttı

Trabzonspor'un cumartesi günü aldığı Beşiktaş galibiyetinin ardından Borsa İstanbul'daki hisseleri, haftaya yüzde 9,98 yükselişle başladı.

Trabzonspor'un cumartesi günü aldığı Beşiktaş galibiyetinin ardından Borsa İstanbul'daki hisseleri, haftaya yüzde 9,98 yükselişle başladı.

Spor Toto Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor, borsada da yatırımcısına kazandırıyor. Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un hisse fiyatı, yüzde 9,98 yükselişle 5,62 liradan işlem görüyor.

Analistler, Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'un borsada da rekorlara koştuğunu belirterek, kulübün hisse fiyatının geçen hafta 6,31 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğüne dikkati çekti.

Beşiktaş'ın hisseleri ise Trabzonspor mağlubiyetinin ardından şu dakikalarda yüzde 5,62 azalışla 5,88 liradan işlem görüyor.

Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,59 kayıpla 30,38 liradan, VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın hisseleri de yüzde 5,08 azalışla 3,92 liradan işlem görüyor.

Süper Lig'de Galatasaray 4., Beşiktaş 6., Fenerbahçe 7. sırada bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cumartesi, Beşiktaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzonspor, borsada da rakiplerine fark arttı - Son Dakika Ekonomi


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