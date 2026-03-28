Trafik Çalışmalarına Dikkat!

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yolların bakım ve onarımı nedeniyle şerit daraltmaları ve kapalı yollar var; dikkatli olunmalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasında refüjdeki aydınlatma direklerinin değişim ve revizyon çalışmaları sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım işleri dolayısıyla 0-1. kilometrelerde trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü devam edecek.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometreleri ile Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometrelerinde (Taraklı-Vezirhan istikameti) yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 10-12. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 09:24:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.