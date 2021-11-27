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Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam - Son Dakika

Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam

27.11.2021 09:56
Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam

Türkiye, yeni güne yüzde 36.20'lik zam haberiyle uyandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni zam kararına göre vergi, resim, harç ve değerli evrak bedellerine yüzde 36.20 zam yapıldığı açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranının yüzde 36.2 olarak belirledi. 2022 yılının yanı sıra 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak oranla trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç yüzde 36.2 oranında zamlanacağı açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır" denildi.

Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam

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Son Dakika Ekonomi Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam - Son Dakika
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