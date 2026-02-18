Trafik Düzenlemeleri ve Yol Çalışmaları - Son Dakika
Trafik Düzenlemeleri ve Yol Çalışmaları

18.02.2026 08:24
Ülke genelinde çeşitli otoyol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli istikametindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

