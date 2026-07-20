Trafik İşaretlerine Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşakları mevkisindeki Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yürütülecek. 22.00-06.00 saatlerinde devam edecek çalışmalar sebebiyle trafik, Ankara istikametinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak, gündüz saatlerinde de derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sürdürülecek.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerindeki üstyapı ve Samsun-Ankara yolunun 22-25 kilometrelerindeki Havza Tüneli bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar il sınırı-Konya devlet yolunun 12-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bingöl yol ayrımı-Göynük yolunun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü sağlanıyor.