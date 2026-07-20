Trafik İşaretlerine Dikkat! - Son Dakika
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Trafik İşaretlerine Dikkat!

20.07.2026 08:39
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Yolda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi ve işaretlere uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşakları mevkisindeki Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yürütülecek. 22.00-06.00 saatlerinde devam edecek çalışmalar sebebiyle trafik, Ankara istikametinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak, gündüz saatlerinde de derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sürdürülecek.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerindeki üstyapı ve Samsun-Ankara yolunun 22-25 kilometrelerindeki Havza Tüneli bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar il sınırı-Konya devlet yolunun 12-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bingöl yol ayrımı-Göynük yolunun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik İşaretlerine Dikkat! - Son Dakika

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