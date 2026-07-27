Trafik Kontrolleri ve Yol Çalışmaları
Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Dikkatli olun!
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 TEM Otoyolu'nun Kınalı-Silivri kavşakları kesimi Güney taşıma yolunda (İstanbul istikameti) 20.00-07.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülecek. Çalışmalar nedeniyle ulaşım, diğer platformdan çift yönlü sağlanacak.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Güney Kavşağı Köprüsü Denizli istikameti 4-5. kilometrelerinde sağ şerit ve emniyet şeridi yol çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatılarak trafik akışı, diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Çamlıdere kavşakları İstanbul istikameti 7-11. kilometreleri, üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları mevkisinde Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri ile bordür temizlik çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Afyonkarahisar il sınırı-Konya devlet yolunun 10-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.
Bursa-Yalova-1. Bölge hududu yolu devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29-31. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 40-45. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Trafik Kontrolleri ve Yol Çalışmaları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?