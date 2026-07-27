Trafik Kontrolleri ve Yol Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 TEM Otoyolu'nun Kınalı-Silivri kavşakları kesimi Güney taşıma yolunda (İstanbul istikameti) 20.00-07.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülecek. Çalışmalar nedeniyle ulaşım, diğer platformdan çift yönlü sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Güney Kavşağı Köprüsü Denizli istikameti 4-5. kilometrelerinde sağ şerit ve emniyet şeridi yol çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatılarak trafik akışı, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Çamlıdere kavşakları İstanbul istikameti 7-11. kilometreleri, üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşakları mevkisinde Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri ile bordür temizlik çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Afyonkarahisar il sınırı-Konya devlet yolunun 10-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

Bursa-Yalova-1. Bölge hududu yolu devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29-31. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 40-45. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.