Trafik Sigortası Taksitleri Kaldırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Trafik Sigortası Taksitleri Kaldırıldı

Trafik Sigortası Taksitleri Kaldırıldı

Sigorta uzmanı Göktaş, artan maliyetler nedeniyle taksitlendirmelerin kaldırıldığını bildirdi.

24.10.2024 12:41
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Sigortacı Yakup Göktaş, araçlarda zorunlu olan Motorlu Kara Taşıtları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasında artan maliyetlerden dolayı şirketlerin taksitlendirmeyi kaldırdığını söyleyerek, "Önlem alınarak yaklaşık 10 milyon sigortasız araç sisteme dahil edilirse eski haline dönebilir" dedi.

Hasar belirlemelerinin ve parça fiyatlarının artışından dolayı şirketlerin taksitlendirmeyi öngörmediğini söyleyen Yakup Göktaş, "Trafik sigortaları zorunlu bir poliçe zaten adı üstünde; Motorlu Kara Taşıtları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası. Burada ülkemizdeki oluşan enflasyon ve yedek parçalarının yüksek olması sebebiyle ve hasarların da gerçekten çok yüksek olmasından kaynaklı bir fiyatlandırma yapılıyor ve her ay düzenli olarak da bu fiyatlandırma değiştirilebiliyor. Haliyle trafik sigortasında sigorta şirketleri taksit yapmayı öngörmüyor. Bazı şirketlerde hala devam ediyor ama genel itibariyle taksitlendirmeyi kaldırdılar. Parça fiyatlarının yüksek olması, hasar bedellerinin yüksek olması ve sigorta şirketlerinin de trafik sigortalarından zarar etmesi nedeniyle de zararı daha aşağı çekmek için taksitlendirmeyi kaldırdılar. Vatandaşımız zaten şu anda şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ortalama 36 milyona yakın bir motorlu kara taşıtı var ve duyumlarımıza göre de yaklaşık 10 milyona yakın da trafik sigortasının olmadığını görüyoruz. Bunun her geçen günde çoğalmaması için gerekli önlemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, SDDK tarafından alınması gerekiyor. Eğer bu önlem alınırsa eskiye dönerek yine taksitli bir şekilde işlem yapılabilir. Şikayetler alıyoruz. Yani sonuçta bizde bir vatandaşız. Biz de trafik sigortası yaptırıyoruz ama burada şöyle bir sıkıntımız var. Şirketlerde zaten şirket kartlarında trafik sigortası da dahil, diğer poliçeler de taksit imkanı sağlamıyor. Bunun bizle bir alakası yok. Tabi bankayla alakalı bir durum. Fakat günümüzde baktığımız zaman trafik sigortalarında gününü geçirmemelerine çok dikkat ediyoruz. Gününü geçirirlerse bu sefer yasal faizle beraber ödemek zorunda kalıyorlar ve çok büyük tazminatlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Trafik sigortalarını mutlaka elinden geldiği kadar da zamanında yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Göktaş, şirketlerin sistem üzerinden verdiği fiyatları acentede vermediğini ve bununla ilgili de vatandaşın mağduriyet yaşamaması açısından önlem alınması gerektiğini söyleyerek, "Trafik sigorta ruhsatı almış yaklaşık 40'a yakın bir sigorta şirketi var. Fakat bunların içerisinde yaklaşık 10 ya da 11-12 tanesi trafik sigortası yapıyor ve bunların içerisinde de teklif verip yapmayanlar var. En büyük sorun da bunlardan kaynaklanıyor. Biz sigorta acenteleri olarak en büyük sorunu da burada yaşıyoruz. Yani trafik sigortası ruhsatı almış, sigorta şirketlerinin SBM'de vermiş olduğu fiyatları aynı anda acentelere de vermesini istiyoruz. Çünkü vatandaş burada SBM'de fiyat alıyor. Geliyor fakat sistemden poliçeyi yaptıramıyor. Çünkü sadece fiyat vermiş oluyor. Ruhsat almış trafik sigortası yapacak sigorta şirketlerine hazinenin daha çok baskı yaparak bu işi çözmesini çok arzu ediyoruz. Gerçekten bizler de bu konuda çok yoruluyoruz. Zorunlu olan bir poliçede göstermiş olduğumuz o performansın inanın haddi hesabı yok. Felaket derecede sıkıntı yaşıyoruz ama trafik sigortasını mutlaka ama mutlaka hazineden ruhsatını almış şirketlerin sorgusuz sualsiz yapmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, trafik, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Sigortası Taksitleri Kaldırıldı - Son Dakika

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