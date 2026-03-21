Trafik Uyarıları ve Ücretsiz Geçişler

21.03.2026 08:49
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yarın (pazar) gün sonuna kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli Gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasındaki refüjde aydınlatma sistemindeki çalışmalar sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde yolun orta ve sol şeridi kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerindeki Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Derebucak-13. Bölge Hududu yolunun 3-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin, Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılan bakım çalışmaları sebebiyle tünel trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde sürdürülen heyelan çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Vezirhan-Gölpazarı Şehir Geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometrelerindeki (Taraklı-Vezirhan istikameti) yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma, tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

