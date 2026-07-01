Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Muallimköy-Doğu Hereke kavşakları güney yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak sürücüler Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 devlet yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde köprü derzlerini yenileme çalışmaları sebebiyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 13-16. kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Nurdağı-İslahiye-Hassa yolundaki üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Of-Çaykara yolunun 19. kilometresindeki T4 Tüneli'nin tüplerinde yapılan aydınlatma sistemi montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometreleri ile Turhal-Zile yolunun 41-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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