Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları devam ediyor

13.07.2026 08:36
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Karayollarında yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle hız sınırlarına ve işaretlere uyulmalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Akyazı-Erenler kavşaklarında üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında D-100 Devlet Yolu'ndan otoyolun Akyazı Kavşağı'na giriş ve çıkışlara da izin verilmiyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 60-64. kilometreleri Denizli istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı Denizli yönünde iki şeritten, Aydın istikametinde ise tek şeritten devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde Eminlik gişelerindeki Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları dolayısıyla ulaşım Konya-Ereğli yönünde servis yolundan, Niğde-Pozantı istikametinde ise 1 numaralı şeritten gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Delice-Samsun yolunun 5-7. kilometrelerinde yüksek standartlı demir yolu yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık Kavşağı ile otoyol bağlantısı arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışına diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 12-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 26-27. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Tokat yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor.

Torul-Gümüşhane Ayrımı-İkisu-Şiran yolu, 12-22. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve sathi kaplama çalışmaları sebebiyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi, Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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