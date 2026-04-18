Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Dikkat!

18.04.2026 08:56
Yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü ve tek şeritten sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun, Tarsus Batı Kavşağı-Çamtepe Kavşağı kesimi, 6-9. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale-Samsun yolunun 17-22. kilometrelerinde üstyapı işleri yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale-Samsun istikameti ulaşıma kapatılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 44-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Marmaris Ayrım-Ortaca yolunun 52-53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerindeki yol yapım, Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-57. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahında bordür dipleri ile drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Kan donduran kovalamaca Önünü kesip kurşun yağdırdı Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Balıkesir’de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Balıkesir'de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem’in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı 8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem'in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı

08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
07:51
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
07:31
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
02:05
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
00:51
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu
Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
