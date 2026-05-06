Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları ve Kontroller

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 45-47. kilometrelerinde tünel bağlantı yolları ile Kemaliye-Kozlupınar Viyadüğü kesiminde tünel çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir güneybatı çevre yolunun 32-35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı tek yoldan kontrollü devam ediyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 12-15. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Reşadiye yönü ulaşıma kapatılarak, ulaşım Niksar yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Devrekani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. kilometrelerinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize il sınırı-İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.