Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları ve Kontroller

06.05.2026 08:36
Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 45-47. kilometrelerinde tünel bağlantı yolları ile Kemaliye-Kozlupınar Viyadüğü kesiminde tünel çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir güneybatı çevre yolunun 32-35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı tek yoldan kontrollü devam ediyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 12-15. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Reşadiye yönü ulaşıma kapatılarak, ulaşım Niksar yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Devrekani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. kilometrelerinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize il sınırı-İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Kaynak: AA

