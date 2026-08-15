Trafik ve Kasko Sigortasında Rekor Tazminat Ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik ve Kasko Sigortasında Rekor Tazminat Ödemesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023'te trafik ve kasko sigortasında 2,4 milyon mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi.

Trafik ve kasko sigortasında bu yılın ocak-haziran döneminde 2 milyon 423 bin 581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi.

AA muhabirinin, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri'nden derlediği bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,8, ödeme yapılan mağdur sayısında ise yüzde 7 artış yaşandı.

Bu dönemde iki branşta 224,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 145,1 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2 milyon 423 bin 581 oldu.

Trafik sigortasında 1,6 milyon mağdura ödeme yapıldı

Türkiye'de trafiğe çıkan motorlu taşıtlar için yaptırılması zorunlu olan, kaza durumunda kusurlu olunması halinde karşı tarafın zararının karşılanmasının amaçlandığı trafik sigortası kapsamında, bu yılın ocak-haziran döneminde sigorta şirketlerinin ödedikleri toplam tazminat tutarı 91,6 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı ise 1 milyon 616 bin 431 oldu.

Araç tiplerine göre en çok tazminat 52,3 milyar lirayla otomobillere ödendi. Bunu, 18,8 milyar lirayla kamyonet ve 4,2 milyar lirayla kamyon izledi.

Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 13 milyon 609 bin 641 adet teminat sağlanırken yazılan prim tutarı 142,5 milyar lira oldu.

Kaskoda tazminattan 800 binden fazla mağdur yararlandı

Bir motorlu taşıtın çeşitli sebeplerle zarar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılayan, isteğe bağlı yapılabilen ve araç sahibinin kendi aracını güvence altına aldığı kasko sigortası kapsamında ise bu dönemde 53,5 milyar lira tazminat ödenirken mağdur sayısı 807 bin 150 oldu.

Araç tiplerine göre en çok tazminat, 38,7 milyar lirayla otomobiller, 5,8 milyar lirayla kamyonetler ve 3,6 milyar lirayla çekiciler için ödendi.

Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 4 milyon 747 bin 138 adet teminat verilirken yazılan prim tutarı 81,6 milyar lira oldu.

Bu arada, sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakatlık halinde, kendisine yahut ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında ise aynı dönemde 451 mağdura toplam 24 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik ve Kasko Sigortasında Rekor Tazminat Ödemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

11:25
Endonezya’da 7,7’lik deprem Dehşete düşüren anlar kamerada
Endonezya'da 7,7'lik deprem! Dehşete düşüren anlar kamerada
11:10
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti Hamile olduğu iddia edilmişti
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti
09:57
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:30
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 14:09:17. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik ve Kasko Sigortasında Rekor Tazminat Ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.