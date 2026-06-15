Trafikte Çalışmalar Nedeniyle Dikkat! - Son Dakika
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Trafikte Çalışmalar Nedeniyle Dikkat!

15.06.2026 08:34
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Yollardaki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi ve işaretlere uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 92-95. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 19-23. kilometrelerindeki yol çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Dereli-Şebinkarahisar yolunun 69-73. kilometreleri ile Diyarbakır-Siverek yolunun 17-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 29-37. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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