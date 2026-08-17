Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga - Son Dakika
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Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga

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İzmir’in Menderes ilçesinde belediye başkanvekilliği seçimi sırasında tansiyon yükseldi. Meclis üyeleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekili seçimi olaylı geçti. İkinci tur oylamasında oyların geçersiz sayılması üzerine çıkan tartışmalar büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü ve CHP grubu protesto amacıyla meclis salonunu terk etti.

İLK TURDA YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Menderes Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen kritik oylamada Cumhur İttifakı adına Asuman Şen, Yeni Parti adına Barış Gürsoy, CHP adına Mehmet Ali Akar ve Bağımsız Meclis Üyesi Mustafa Öztürk yarıştı. Sandıktan çıkan ilk tur sonuçlarına göre Asuman Şen 12, Barış Gürsoy 10, Mehmet Ali Akar 5 ve Mustafa Öztürk 1 oy aldı. Hiçbir adayın seçilmek için gereken yeterli çoğunluğu sağlayamaması üzerine ikinci tur oylamasına geçildi.

GEÇERSİZ OYLAR KRİZ YARATTI: CHP SALONU TERK ETTİ

Gerilimin tırmandığı ikinci tur oylamasında ise tablo bir miktar değişti. Oylama sonucunda Asuman Şen 10, Barış Gürsoy 9, Mehmet Ali Akar 5 ve Mustafa Öztürk 1 oy alırken, sandıktan çıkan üç oy geçersiz sayıldı. Kullanılan üç oyun geçersiz kabul edilmesine sert tepki gösteren CHP grubu, iptal edilen oyların kendilerine ait olduğunu ileri sürdü. İtirazların sonuçsuz kalması ve tansiyonun iyice yükselmesi üzerine CHP’li meclis üyeleri kararı protesto ederek meclis salonundan ayrıldı. Sürecin geri kalanına CHP’li üyelerin yokluğunda devam edildi.

Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga

MECLİS SALONUNDA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Geçersiz oylar ve salonu terk etme eylemiyle doruğa ulaşan siyasi gerilim, ilerleyen dakikalarda fiziksel şiddete dönüştü. Hararetlenen tartışmaların ardından meclis salonunda büyük bir arbede yaşandı. Tarafların birbirine girdiği ve yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı. 

Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga

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Son Dakika Gündem Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlker Bayram İlker Bayram:
    menfaat sen nelere kadirsin 6 0 Yanıtla
  • Aksacli.3458 Aksacli.3458:
    kavgayı kazanan başkan olsun, 2 0 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    imam oğlu öncülüğünde CHP nin hal durumu 1 0 Yanıtla
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