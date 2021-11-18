Üye Girişi
Trafikte çarpışmaları azaltmak için Honda ve SoftBank'tan teknolojik iş birliği - Son Dakika

Trafikte çarpışmaları azaltmak için Honda ve SoftBank'tan teknolojik iş birliği

18.11.2021 13:13
Trafikte çarpışmaları azaltmak için Honda ve SoftBank'tan teknolojik iş birliği

Honda ve Japonya'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden SoftBank, 5G mobil iletişim sistemi kullanarak yayalar ve araçlar arasındaki çarpışmaları azaltmaya yönelik teknolojik iş birliğinin detaylarını duyurdu.

Honda ve Japonya'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden SoftBank, 5G mobil iletişim sistemi kullanarak yayalar ve araçlar arasındaki çarpışmaları azaltmaya yönelik teknolojik iş birliğinin detaylarını duyurdu.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirilen teknoloji kapsamında, bağımsız 5G (5G SA) ile özel çekirdek ekipmanı ve baz istasyonları birleştirilirken; sensörlerden ve diğer kaynaklardan gelen bilgiler yüksek güvenli bağlantılar aracılığıyla otonom sürüş için geliştirilen ve otomobil iletişim sistemi olan hücresel V2X standardı kullanılacak.

Gelecek vizyonu ile otonom sürüş teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda 2017 yılında bağlantılı araç teknolojileri geliştirmek üzere iş birliğine başladıklarını duyuran Honda ve Softbank, uzun vadede yayalar ile araçları birbirine bağlayan ağ teknolojisini kullanarak güvenli bir mobilitenin yaşandığı ve iş birliği içinde yaşayan bir toplumu hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda Honda ve SoftBank, 2021 mali yılı sona ermeden önce (31 Mart 2022 tarihinden önce) 5G SA ve hücresel V2X bağlantılarını tamamlamak için teknolojik doğrulamayı sürdüreceklerini açıkladı.

İş birliği kapsamında, Honda'nın Hokkaido eyaletindeki Takasu kasabasında bulunan bağımsız 5G deneysel baz istasyonunda, üç farklı kullanım alanı için teknoloji doğrulama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu alanlardan ilkinde, araçlar tarafından görülebilen yayaların karıştığı çarpışmaların azaltılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Trafik ortamında araç içi kamera sayesinde kara yoluna giren yaya gibi bir çarpışma riski algıladığında araç, doğrudan yayanın mobil cihazına veya 5G ağ erişim teknolojisi ile yükselişe geçen ve veri işleme işlevlerini baz istasyonları gibi terminallere yakın konumlara dağıtarak iletişimi optimize eden çoklu-erişimli uç hesaplama (MEC) sunucusu üzerinden bir uyarı gönderiyor. Bu uyarı sayesinde yayanın araç ile çarpışmadan kaçınmak için gereken hareketi yapması bekleniyor.

Çalışma yapılan ikinci alan, yol kenarındaki ağaçlar gibi engeller sebebiyle araçlar tarafından görünmeyen yayalar ile çarpışmaların azaltılması için görünürlüğün zayıf olduğu bir alanda yaya bulunup bulunmadığını mobil cihazlarla ve yakındaki diğer araçlarla kontrol edilmesini içeriyor. Aracın yakınında bir yaya var ise sistem yaklaşan araca yaya olduğu bilgisini veriyor ve ayrıca yayanın mobil cihazına da uyarı gönderiliyor. Aynı alanda görüş açısı zayıf ikinci bir araç olduğunda da yakında yaya olduğu bilgisi diğer araç tarafından bildiriliyor. Böylelikle hareket eden araçlar ve yayalar arasındaki yüksek hızlı veri iletişimi sayesinde çarpışmaların önlenebileceği öngörülüyor.

Doğrulama çalışmalarının gerçekleştirildiği üçüncü alan ise yayaların araçlar tarafından görünmediği alanlar hakkında bilgi paylaşımı sağlayarak yayaların karıştığı çarpışmaların önlenmesi için hareket halindeki araçların, bilgilerinin MEC sunucusuna gönderilmesini içeriyor. Bu bilgileri düzenleyen sunucu, çevrede sürüş yapan araçlar ile bu içeriği paylaşıyor. Araca uyarı geldiğinde ve görüşün zayıf olduğu bir alana yaklaştığında, MEC sunucusu aracılığı ile yaya olup olmadığını kontrol ediliyor. Eğer yakında bir yaya var ise MEC sunucusu araca ve yayaya bir uyarı gönderiyor ve süreç bu şekilde devam ediyor.

Honda ve Softbank'ın çalışmalarında yüksek hızlı veri iletişimi için kullandığı MEC sunucusu sayesinde araçlar ve yayalar arasındaki çarpışmaların önüne geçilmesi hedeflenirken, bu yöntem ile kamera tabanlı tanıma işlevine sahip olmayan araçlarla da bilgi paylaşımı mümkün hale geliyor.

Japonya, Tragger, Honda, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trafikte çarpışmaları azaltmak için Honda ve SoftBank'tan teknolojik iş birliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması 13:32 Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi 13:17 İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi Fatih Terim Fenerbahçe karşısında 33. kez derbiye çıkıyor 12:53 Fatih Terim Fenerbahçe karşısında 33. kez derbiye çıkıyor
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! 12:36 Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret 12:31 Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti 12:10 Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor 11:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü 11:02 PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü

Son Dakika Haberleri
13:33 Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam
13:32 Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması
13:28 Derbinin hakemi belli oldu
13:16 İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi
13:15 Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak
13:05 Eski bakan Faruk Çelik: Birileri zarar görecek diye konuşmaktan geri durmam
12:53 Fatih Terim Fenerbahçe karşısında 33. kez derbiye çıkıyor
12:50 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok
12:35 Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!
12:32 Halil Umut Meler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Derbinin hakemi belli oldu Derbinin hakemi belli oldu         
13:29
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok         
12:51
Halil Umut Meler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek Halil Umut Meler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek         
12:33
Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı         
12:22
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı         
11:40
Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın         
11:02
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti         
10:42
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor? İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor?         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 13:40:34. #1.12#
SON DAKİKA: Trafikte çarpışmaları azaltmak için Honda ve SoftBank'tan teknolojik iş birliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement