Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

08.07.2026 08:46
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Karayollarında bakım ve onarım nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, alternatif yollar önerildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük ayağı imalatı nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerinden sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde Alangüllü-1 Köprüsü'nün İzmir istikametindeki köprü derzi onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli Kavşağı 1-2. kilometrelerinde Eminlik gişelerindeki Serbest Geçiş Sistemi'nde yapılan çalışmalar dolayısıyla ulaşım Konya-Ereğli yönünde servis yolundan, Niğde-Pozantı istikametinde 1 numaralı şeritten gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve yaklaşımlarında görüntü sistemlerinin bakım ve onarımı nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten devam edecek.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 28-33. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirlendi.

Samsun-Çarşamba-Terme Devlet Yolu'nun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı Devlet Yolu'nun Ankara-Bursa istikameti 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 77-78. kilometreleri ile Gölbaşı-Malatya istikameti 79-82. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Delice-Samsun Yolu'nun 5-7. kilometrelerinde yüksek standartlı demir yolu yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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