Trafikte Yavaşlama ve Çalışmalar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafikte Yavaşlama ve Çalışmalar

16.04.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarında bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 6-7. kilometreleri İzmir istikametinde Pancar Köprüsü'nün derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı sağ şeritten devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul istikametinde Ayaş Köprüsü'nün genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikametinde Ayran Tüneli'nin elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 10-11. kilometrelerde sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Söke-Milas yolunun 19-20. kilometrelerindeki köprü ayağı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir kesimi ulaşıma kapatılarak trafik akışı diğer bölümden devam ediyor.

Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-51. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Yenice-Balya yolunun 30-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde (Bolaman-Boztepe kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Giresun-Tirebolu yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var Osmaniye'de DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
“Sıkıldım“ diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı "Sıkıldım" diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler
Beklenen gün geldi Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:52
Trump bizzat duyurdu İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
03:45
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
02:43
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:07:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.