Trafikte Yavaşlama ve Uyarılar - Son Dakika
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Trafikte Yavaşlama ve Uyarılar

28.06.2026 08:36
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Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülmektedir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Riva-Hüseyinli kavşakları Ankara istikametinde Prof. Dr. Mahir Vardar Tüneli'nin güney tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak trafik akışı tek platformdan iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Gediz Viyadüğü İzmir istikametindeki genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy-Havalimanı kavşakları 3-8. kilometrelerinde Havalimanı Kavşağı istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar il sınırı-Konya devlet yolunun 12-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle Yomra yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-18. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kastamonu istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafikte Yavaşlama ve Uyarılar - Son Dakika

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