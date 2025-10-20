Traktörlerin Yüzde 34'ü 10 Şehirde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Traktörlerin Yüzde 34'ü 10 Şehirde

Traktörlerin Yüzde 34\'ü 10 Şehirde
20.10.2025 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki traktörlerin yüzde 34'ü tarımsal üretimde öne çıkan 10 şehirde kayıtlı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı traktörlerin yüzde 34'ü tarımsal üretimin fazla olduğu 10 şehirde yer alıyor.

TÜİK'in bu yılın eylül ayına ilişkin açıkladığı 'Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerine göre, eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların 1,8'ini traktörler oluşturdu. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 13,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,1 azaldı.

Türkiye'deki 2 milyon 303 bin 621 traktörün 776 bin 687'i yani yaklaşık yüzde 34'ü ilk 10'daki şehirlerde bulunuyor. Afyonkarahisar'ın 50 bin 422'ye ulaşmasıyla 50 bin adedin traktörün bulunduğu şehir sayısı 11'e ulaşırken ilk 10'daki şehirlerin her birinden 60 binin üzerinde traktör kullanılıyor. Türkiye'de traktör sayısında lider olan Manisa yine bu unvanını korudu ve traktör sayısını 110 binin üzerine çıkararak 2025'in ocak ayına göre 109 bin 270'ten 111 bin 34'e taşıdı.

Bursa 70 bin 8 olan traktör sayısını 80 bin 717'ye ulaşırken, "hububat ambarı" Konya'da bu yıl satışlar iyi gitmedi ve sadece 899 adetlik artışla 104 bin 38'den 104 bin 937'e çıktı.

Tarımsal üretimdeki mekanizasyon seviyesini gösteren bu verilere göre, en yüksek traktör sayısına sahip ilk 10 il ve Afyonkarahisar'ın traktör sayıları aşağıdaki tabloda yer aldı:

İl Traktör Sayısı (Ocak 2025) Traktör Sayısı (Ağustos 2025)

Manisa 109.270 111.034

Konya 104.038 104.937

İzmir 84.680 86.717

Bursa 79.008 80.538

Ankara 72.570 74.539

Denizli 64.119 65.211

Samsun 63.663 64.700

Antalya 63.476 64.566

Adana 62.861 63.180

Aydın 60.165 61.265

Afyonkarahisar 49.758 50.422 - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Eylül, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Traktörlerin Yüzde 34'ü 10 Şehirde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
CHP’den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti’ye geçmeye niyetim var CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok 158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

16:14
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
15:47
Canlı anlatım Neler oluyor neler, maçta goller üst üste
Canlı anlatım! Neler oluyor neler, maçta goller üst üste
15:46
Akın Akınözü’nün acı günü Cenazede hayranının sorduğu soru “pes“ dedirtti
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru "pes" dedirtti
14:59
Diyarbakır’da 4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
14:55
Hastanede skandal Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
14:39
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan PKK’nın çekilme kararına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 17:30:19. #7.11#
SON DAKİKA: Traktörlerin Yüzde 34'ü 10 Şehirde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.