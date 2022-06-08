Trakya'da bu sezon 761 bin 974 dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika
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Trakya'da bu sezon 761 bin 974 dekar tarım arazisi sulanacak

08.06.2022 10:50
Trakya'da bu sezon 761 bin 974 dekar tarım arazisi sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Trakya'da başlayan 2022 yılı sulama sezonunda 761 bin 974 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Trakya'da başlayan 2022 yılı sulama sezonunda 761 bin 974 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

Akca, yazılı açıklamasında, sulama projeleri başta olmak üzere yatırımları en kısa zamanda tamamlamak için çalıştıklarını belirterek, DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade etti.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin yanında çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğuna işaret eden Akca, "Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akca, bu kapsamda Trakya'da başlayan 2022 yılı sulama sezonunda 761 bin 974 dekar tarım arazisinin sulanacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Trakya'da yapılacak sulu tarımla 2022 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 3 milyar 992 milyon 264 bin 800 lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu diliyorum. Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Trakya Bölgesi, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trakya'da bu sezon 761 bin 974 dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika

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