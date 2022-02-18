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Trakya'da üretilen tarım makineleri ve ayçiçeği tohumu Afrika'ya ihraç edilecek - Son Dakika

Trakya'da üretilen tarım makineleri ve ayçiçeği tohumu Afrika'ya ihraç edilecek

18.02.2022 16:32
Trakya'da üretilen tarım makineleri ve ayçiçeği tohumu Afrika'ya ihraç edilecek

Trakya'da üretilen tarım makineleri ve ekipmanları ile tescilli ayçiçeği tohumunun Afrika'ya ihraç edilmesi amacıyla Türk ve Sudanlı heyetler arasında protokol imzalandı.

Trakya'da üretilen tarım makineleri ve ekipmanları ile tescilli ayçiçeği tohumunun Afrika'ya ihraç edilmesi amacıyla Türk ve Sudanlı heyetler arasında protokol imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansında (TRAKYAKA) düzenlenen toplantıda, Sudanlı heyet ile TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Dış Ticaret Platformu Başkanı Erdoğan Ören, Trakya Tohum AŞ Yöneticisi Birol Tarar ile Trakya Tohum Derneği Başkanı İbrahim Toruk bir araya geldi.

Toplantıda, Trakya'dan Sudan'a gönderilecek ve oradan 19 Afrika ülkesine dağıtılması planlanan tarım makineleri ve ekipmanları ile tescilli ayçiçeği tohumu için anlaşma imzalandı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sudan'ın El Cezire bölgesinden gelen üst düzey yetkililerin Trakya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Sudanlı yetkililer ile yaklaşık bir yıldır ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bir süredir Trakya'da istişarelerde bulunan Sudan'ın El Cezire bölgesi heyeti ile Trakya Dış Ticaret Platformu ve Trakya Tohum AŞ arasında anlaşmalar imzalandı. Anlaşmalar kapsamında Trakya'dan El Cezire bölgesine tarım makineleri ve ekipmanları ile tescilli ayçiçeği tohumu ihraç edilecek. Anlaşma ve mutabakatlar ile yaklaşık 50 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşacak. Sudan'a girdiğiniz zaman etrafındaki 19 Afrika ülkesine gümrüksüz mal satabiliyorsunuz."

Trakya'da üretilen tarım makineleri ve ayçiçeği tohumu Afrika'ya ihraç edilecek

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Trakya Bölgesi, Afrika, Sudan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trakya'da üretilen tarım makineleri ve ayçiçeği tohumu Afrika'ya ihraç edilecek - Son Dakika Ekonomi


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