Trakya'da Yenilikçi Buğday Çeşitleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Trakya'da Yenilikçi Buğday Çeşitleri Tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyon ve desteği ile Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çeşidin Doğru Verimin Bol Olsun' Yenilik Yayım Projesi kapsamında, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne çiftçi inceleme gezisi düzenlendi. Gezi, proje tanıtım toplantısı, sunumlar ve tarla günü etkinliği ile gerçekleştirildi. Buğday çeşitleri Albaşak, Damla ve Değirmen'in Trakya/Marmara bölgesinde çiftçilere tanıtılması ve tercih edilmesi amaçlanıyor.

05.07.2024 11:08
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Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyon ve desteği ile Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Çeşidin Doğru Verimin Bol Olsun" Yenilik Yayım Projesi çerçevesinde proje paydaşı Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne toplantı ve demonstrasyon amaçlı çiftçi inceleme gezisi düzenlendi.

Çiftçiler ve personel olmak üzere toplam 25 kişinin katıldığı inceleme gezisi, proje tanıtım toplantısı ile başladı. Enstitü tarafından melezleme yoluyla geliştirilerek tescil edilen Albaşak, Damla ve Değirmen ekmeklik buğday çeşitlerinin tanıtıldığı sunumların ardından demonstrasyon parsellerinde tarla günü etkinliği ve kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Enstitü Müdür Yardımcısı Teknik Koordinatör Dr. İrfan Öztürk çiftçilere katılım belgelerini verdi.

İklim değişikliği, bölgeye adaptasyonu iyi olan çeşitlerin geliştirilmesini ve üretiminin yaygınlaştırılmasını gün geçtikçe daha önemli hale getirirken proje ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından melezleme yoluyla geliştirilerek tescil edilen Albaşak, Damla ve Değirmen ekmeklik buğday çeşitlerinin Trakya/ Marmara bölgesinde çiftçilere tanıtılması ve bu çeşitlerin tercih edilmesini sağlamak amaçlanıyor.

Albaşak çeşidi yapılan çalışmalarda en hızlı fide gelişimi gösteren çeşitlerin başında geldiği için bölgede bu bakımdan kurağa toleranslı çeşit durumunda ve ekmeklik kalite özellikleri yönünden bölgenin en iyi çeşitleri arasında gösterilirken, damla çeşidi ise verim potansiyeli, kurağa tolerans, hastalıklara tolerans ve kalite özellikleri yönünden öne çıkıyor.

Değirmen çeşidi de Trakya Bölgesinde üretimi yapılan bütün çeşitlere göre verim potansiyeli, kalite değerlerinin yüksekliği ve hastalıklara yüksek düzeyde toleranslı olması bakımında iyi özellikler gösteriyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trakya'da Yenilikçi Buğday Çeşitleri Tanıtıldı - Son Dakika

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