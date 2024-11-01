Trakya'dan 300 Milyon Dolar İhracat

Ekonomi

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da eylül ayında 300 milyon 113 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, eylül ayında Trakya'dan 300 milyon 113 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Trakya'da genel ticaret sistemine göre en çok ihracat 272 milyon 762 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapılırken ikinci sırada 18 milyon 460 bin dolar ile Kırklareli, üçüncü sırada ise 8 milyon 891 bin dolar ile Edirne yer aldı.

Tekirdağ'dan 214 milyon 299 bin dolar, Kırklareli'nden 5 milyon 764 bin dolar, Edirne'den de 3 milyon 982 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. - KIRKLARELİ