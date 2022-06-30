Trakya'dan dünyanın dört bir yanına ihracat - Son Dakika
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Trakya'dan dünyanın dört bir yanına ihracat

30.06.2022 17:26

Trakya'dan dünyanın dört bir yanına ihracat Türkiye'nin Avrupa'ya açılan bölgesi Trakya'dan dünyanın dört bir yanında ithalat ve ihracat devam ediyor.

Trakya'dan dünyanın dört bir yanına ihracat

TEKİRDAĞ - Türkiye'nin Avrupa'ya açılan bölgesi Trakya'dan dünyanın dört bir yanında ithalat ve ihracat devam ediyor. Trakya bölgesinden dünya ülkeleriyle bir ayda 274,3 milyon dolar ihracat, 281,6 milyon dolar ise ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2022 Yılı Mayıs Ayı Dış Ticaret İstatistiklerinden yararlanarak "Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2022" konusunda basın bülteni yayınlandı. Bu verilere göre, Edirne'de 2022 yılı Mayıs ayında ihracat 5,5 milyon dolar, Tekirdağ'da Mayıs ayında ihracat 237,2 milyon dolar, Kırklareli'nde ise Mayıs ayında ihracat 31,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya Bölgesinden Mayısa ayında toplamda 274,3 milyon dolar ihracat yapılmış oldu.

Edirne'de 2022 yılı Mayıs ayında ithalat 5,6 milyon dolar, Tekirdağ'da Mayıs ayında ithalat 262,6 milyon dolar, Kırklareli'nde ise Mayıs ayında ithalat 13,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya Bölgesinden Mayıs ayında toplamda 281,6 milyon dolar ithalat yapılmış oldu.

2022 Mayıs ayında Türkiye İhracat sıralamasında ilk üçte sırasıyla İstanbul, İzmir ve Kocaeli olurken, Tekirdağ 14, Kırklareli 32, Edirne ise 64'üncü sırada yer aldı. 2022 Mayıs ayında Türkiye İthalat sıralamasında da ilk üçü sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Ankara alırken, Tekirdağ 13, Kırklareli 38, Edirne ise 52'nci sırada yer aldı.

Edirne'de Mayıs ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Ukrayna ile yapıldı. Kırklareli'nde Mayıs ayında en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Rusya Federasyonu ile yapılırken, Tekirdağ'da ise Mayıs ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat ise yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trakya'dan dünyanın dört bir yanına ihracat - Son Dakika

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