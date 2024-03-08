Trakya Kalkınma Ajansı, 2024 Yılı Teknik Destek-02 Programını İlan Etti

Trakya Kalkınma Ajansı, '2024 Yılı Teknik Destek-02' için 2 milyon ilan ederek son başvuru tarihlerini açıkladı.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından yapılan açıklamada, "Trakya Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Teknik Destek-02 Programını ilan etmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgede dijital eksende kırsal kalkınma açısından önem arz eden, ancak kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık, uygulama ve yaygınlaştırma aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek Programı-02 için tahsis edilen kaynak 2 milyon TL'dir. Teknik Destek-02 Programı başvuruları, programların ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. İlgili programa ilişkin tüm detay ve bilgiler Trakya Kalkınma Ajansı'nın web sitesi www.trakyaka.org.tr adresinde bulunmaktadır" denildi.
Ayrıca başvuru tarihileri 2 döneme ayrılırken, 30 Nisan tarihine yetişmeyen başvuruların 30 Haziran döneminde değerlendirileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 9.077,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sigorta, en çok kaybettiren ise turizm oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
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