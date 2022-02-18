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Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 2022 Yılının İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika

Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 2022 Yılının İlk Toplantısını Yaptı

18.02.2022 10:55
Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 2022 Yılının İlk Toplantısını Yaptı

Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 2022 yılının ilk toplantısını yoğun bir katılımla Tekirdağ'da gerçekleştirdi.

Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 2022 yılının ilk toplantısını yoğun bir katılımla Tekirdağ'da gerçekleştirdi.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın yapılan organizasyona Dernek Başkanı Dr. Mustafa Dönmez, Dernek Başkan Yardımcısı ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve dernek üyesi 12 kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Toplantının başında söz alan Başkan Dr. Mustafa Dönmez, 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve derneğin mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Daha sonra toplantıda 2022 yılında Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği'nin gerçekleştireceği faaliyetler ele alındı.

Toplantıda Ticaret Bakanlığı destekli Romanya'ya ticaret heyeti organizasyonunun düzenlenmesine ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlıklara başlanılmasına, İngiltere Alım Heyeti organizasyonuyla ilgili ön hazırlık yapılmasına, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin ziyaret edilmesine, Sağlık yönetimiyle ilgili müfredatın sektör talepleri doğrultusunda güncellenmesi için bölge üniversiteleriyle görüşülmesine, Sağlık turizmine yönelik dil eğitimleri ve hizmet içi eğitimlerin planlanmasına, Dernek toplantılarının hastanelerin ev sahipliğinde yapılmasına, bir sonraki toplantının Lüleburgaz'da gerçekleştirilmesine karar verildi. Ayrıca Amsterdam Fuarı ve Trakya Kariyer Fuarı katılımına ilişkin detaylar görüşüldü. - TEKİRDAĞ

Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 2022 Yılının İlk Toplantısını Yaptı
Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 2022 Yılının İlk Toplantısını Yaptı
Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 2022 Yılının İlk Toplantısını Yaptı

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Mustafa Dönmez, Trakya Bölgesi, Türkiye, Romanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 2022 Yılının İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika Ekonomi


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