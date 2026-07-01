Trakya'ya 4 Milyon TL Teknik Destek

Trakya Kalkınma Ajansı, 2026 Yılı Teknik Destek Programı-01 kapsamında bölgedeki kurum ve kuruluşların eğitim ile danışmanlık ihtiyaçlarına yönelik toplam 4 milyon TL destek sağlayacak.

Trakya Kalkınma Ajansı, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2026 Yılı Teknik Destek Programı-01'i ilan etti. Program kapsamında, yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan ancak kurumsal kapasite yetersizliği nedeniyle hazırlık ve uygulama süreçlerinde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri desteklenecek.

Toplam 4 milyon TL bütçeyle yürütülecek program, üç dönem halinde uygulanacak. Program kapsamında proje başına mesleki gelişim eğitimleri için 100 bin TL'ye kadar, kişisel gelişim eğitimleri için ise 75 bin TL'ye kadar teknik destek verilecek.

Destek almaya hak kazanan projelerin en fazla üç ay içerisinde tamamlanması gerekecek. Aynı yararlanıcı ise bir yıl içinde en fazla iki teknik destekten faydalanabilecek.

Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri, programın kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer uygun başvuru sahiplerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Teknik Destek Programı'na ilişkin başvuru şartları ve ayrıntılı bilgilere Trakya Kalkınma Ajansı'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ